Traficul rutier este blocat pe DN7 - Valea Oltului, km. 250 + 300m, la iesirea din Boita, in urma unui accident rutier in care sunt implicate un autoturism si un ansamblu TIR.Politistii rutieri ajunsi la fata locului au stabilit din primele cercetari ca accidentul s-a produs pe sensul de mers Sibiu - Valcea, autoturismul ar fi iesit in ... citeste toata stirea