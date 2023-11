Accident rutier pe DN 7 - Valea Oltului, la Brezoi. S-a intamplat in urma cu putin timp, iar la fata locului s-au deplasat de urgenta pompierii militari valceni, echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Valcea si politistii rutieri.Din primele informatii, in evenimentul de circulatie este implicat un singur autoturism care s-a rasturnat in canalul ce face legatura intre lacul Proieni si raul Olt. Cauza producerii accidentului ar fi viteza excesiva neadaptata la ... citeste toata stirea