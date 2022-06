FOTO. ACCIDENT pe VALEA OLTULUI. Sunt anuntate mai multe victime...

UPDATE: Autoturismele circulau din sensuri opuse, fiind conduse de doi barbati domiciliati in judetul Valcea, unul in varsta de 23 de ani si cel de-al doilea in varsta de 53 de ani. Cele patru victime au fost transportate la spital. este vorba despre o femeie de 48 de ani (a suferit un traumatism la bazin), un barbat de 22 de ani (traumatisme minore), o tanara de 21 de ani (traumatisme minore) si o adolescenta de 17 ani (TCC acut cu cefalee si atac de panica). ... citeste toata stirea