Foto: ACCIDENT produs in urma cu putin timp. Masina proiectata intr-un panou de gaze

In aceasta dimineata de duminica, 9 iunie 2024, politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Baile Olanesti au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier in comuna Vladesti. Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca pe Drumul National 64, la km 121, s-a produs o coliziune intre doua autoturisme, respectiv un autoturism condus de un barbat in varsta de 47 de ani, domiciliat in Ramnicu Valcea, celalalt autoturism fiind condus tot de un barbat, in varsta de 44 de ani, ... citește toată știrea