Foto: ACCIDENT SPECTACULOS in judet! A distrus stalpul de curent si s-a oprit in gardul unei gospodarii

Astazi, 14 mai 2024, dupa orele pranzului, politistii rutieri din Dragasani au intervenit, in comuna Creteni, pe Drumul National 67 B, la un accident rutier, soldat cu o persoana ranita usor. Din primele verificari, a reiesit ca un barbat domiciliat in orasul Balcesti, in timp ce conducea un autoturism, ar pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila intrand intr-un stalp.