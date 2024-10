Foto. ALCOOLICUL FARA PERMIS, care a provocat accident in Ghioroiu, a fost retinut de politisti

Politistii orasului Balcesti au retinut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 37 de ani. In fapt, in noaptea de 5 spre 6 octombrie 2024, in jurul orei 02.45, politistii au fost sesizati pentru a interveni la un eveniment rutier care s-a produs pe Drumul Judetean 651A, in comuna Ghioroiu.Din primele verificari, a reiesit ca un barbat in varsta de 37 de ani, domiciliat in Ghioroiu, in timp ce conducea un autoturism sub influenta alcoolului, in circumstante care urmeaza a fi stabilite cu ... citește toată știrea