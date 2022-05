FOTO: Arbori tineri plantati de elevii din Ocnele Mari, alaturi de primarul Sasu

Copiii de la Scoala generala "Costea Marinoiu" din Ocnele Mari au petrecut o zi in natura. Si nu doar impreuna cu profesorii, ci alaturi si de Remus Sasu, primarul localitatii Ocnele Mari. Cu totii au plantat stejari in jurul unitatii de invatamant, iar micutii au aflat de la cadrele didactice si de la edilul sef cat de importanta este natura si reimpadurirea."Fiecare clasa de elevi a plantat cate doi platani in jurul scolii Costea Marinoiu din Ocnele Mari. A inceput cu aceasta ocazie o ... citeste toata stirea