FOTO. Barbat dat disparut, gasit mort in Raul Olanesti

Cadavru scos de pompieri din Raul Olanesti, noaptea trecuta, in jurul orei 23.00. Este vorba despre un barbat in varsta de 55 de ani, din comuna Vladesti, ce a fost dat disparut de familie cu o zi in urma. Potrivit anchetatorilor, la prima vedere nu prezinta urme de violenta pe corp, insa cadavrul a fost preluat de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei, in vederea stabilirii imprejurarilor in care a survenit decesul."Echipa de cautare/salvare din cadrul Inspectoratului pentru ... citeste toata stirea