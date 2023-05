Tragedie in aceasta dimineata de miercuri, 25 mai 2023, intr-o comuna din Valcea. In jurul orei 08.47, un apel pe 112 anunta un incendiu la o locuinta din satul Aninoasa, comuna Glavile, precum si faptul ca o persoana ar fi surprinsa in locuinta. Din pacate, totul s-a adeverit, un barbat fiind gasit carbonizat."De urgenta, la fata locului s-au deplasat forte din cadrul din cadrul Garzii de Interventie Dragasani cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de prima interventie ... citeste toata stirea