Accident rutier in localitatea Sutesti, anunta IPJ Valcea. S-a intamplat in aceasta dimineata de sambata, 21 octombrie 2023, pe DN 67 B, la kilometrul 111.Politistii valceni ce au ajuns la fata locului au descoperit ca un biciclist de 48 de ani, din localitatea Sutesti, in timp ce se deplasa pe o bicicleta pe drumul national, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi fost acrosat si ... citeste toata stirea