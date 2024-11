FOTO. Biserica Manastirii din Gradistea, sfintita pe o ninsoare ca in povesti

Inaltpreasfintitul Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, a savarsit marti, 12 noiembrie 2024, slujba de sfintire a bisericii Manastirii Sfantul Cuvios Atanasie Athonitul din comuna Gradistea. In prezenta unui sobor de preoti, a calugarilor, dar si a zecilor de pelerini veniti sa asiste la acest moment, sfintirea bisericii s-a facut pe o ninsoare ca in povesti. Interesant de remarcat este ca fulgii au cazut doar in timpul desfasurarii sujbei religioase.Dupa ce a inconjurat biserica ... citește toată știrea