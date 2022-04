FOTO. Braconieri prinsi in flagrant in Ramnic. Circa 500 kg de peste si o masina au fost confiscate

Prohibitie pe raul Olt e doar pentru unii, pentru altii e oportunitate de japca! Sute de kilograme de peste au fost capturate noaptea trecuta, in jurul orei 04.00, de politistii din Valcea, care au prins in trafic 4 braconieri.Este vorba despre persoane din comuna Ionesti, care au pescuit ilegal pe raul Olt, in zona Racovita. Indivizii, dupa ce au braconat aproape 500 kilograme de crap si caras, s-au urcat intr-o masina si au plecat pentru a pregati vanzarea capturii. Ghinionul lor a fost ca ... citeste toata stirea