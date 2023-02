FOTO. Calvarul locatarilor blocului C32 din Ostroveni a luat sfarsit. Mansarda distrusa de incendiu, inlocuita cu un acoperis nou

Miercuri, 15 februarie, s-a pus punct final situatiei extrem de dificile rezultata in urma incendiului din primavara anului trecut care a distrus aproape in totalitate mansarda blocului C32 din cartierul Ostroveni. In urma evenimentui dramatic din 26 aprilie 2022, 11 proprietari au ramas fara apartamentele situate la mansarda, iar locatarii celorlalte 40 de apartamente din constructia initiala (cu parter si patru niveluri), in special cei de la etajele superioare, s-au confruntat cu degradari ... citeste toata stirea