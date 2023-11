A fost interventie in forta noaptea trecuta in orasul Brezoi, in zona Valea lui Stan. O casa a luat foc din cauza unei surse de iluminat electric lasata sub presiune, iar pompierii militari s-au luptat cu flacarile zeci de minute. Apelul pe 112 a fost primit la ora 02.58, la fata locului deplasandu-se trei autospeciale de stingere cu apa si spuma din cadrul Statiei de Pompieri Brezoi si Detasamentului de Pompieri Ramnicu Valcea."La sosirea pompierilor militari incendiul se manifesta violent ... citeste toata stirea