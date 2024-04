FOTO: Cine sunt cei 120 de beneficiari ai locuintelor sociale din Ostroveni

Joi, 11 aprilie 2024, primarul Mircia Gutau a inmanat altor 72 de familii cheile de acces in apartamentele si garsonierele din blocurile 3, 4 si 5 ale ansamblului de locuinte sociale din Ostroveni Sud, dupa ce, la inceputul saptamanii, alti 48 de chiriasi intrau pentru prima data in unitatile locative repartizate in blocurile 1 si 2. Selectia celor 120 de beneficiari s-a facut dupa criteriile impuse de lege si adoptate la nivel local prin HCL nr. 392/2022, iar lista finala cu ordinea de ... citește toată știrea