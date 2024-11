Foto. Circulatia rutiera pe DN 7 - Valea Oltului, deviata din cauza unui accident grav

In aceasta dimineata de 22 noiembrie 2024, politistii Serviciului Rutier Valcea au fost solicitati pentru a interveni la un eveniment rutier care s-a produs pe Drumul National 7, pe raza orasului Brezoi. Din primele verificari efectuate, politistii au stabilit ca un barbat, in varsta de 52 de ani, domiciliat in municipiul municipiul Craiova, in timp ce conducea o autoutilitara, ar fi intrat in coliziune cu o alta autoutilitara condusa de catre un barbat, in varsta de 40 de ani, domiciliat in ... citește toată știrea