FOTO - Copil talharit in centrul Ramnicului. Suspectii voiau sa mearga la pacanele!

Doi frati in varsta de 16 si 19 ani sunt cercetati penal pentru comiterea infractiunii de talharie calificata dupa ce au acostat un minor pe strada si i-au sustras banii cu forta. Gravul incident a avut loc ieri, 12 octombrie 2022, ziua in amiaza mare, chiar in centrul municipiului Ramnicu Valcea, in zona pietei.Victima, un copil ce se duce de la scoala spre casa, a fost abordata pe strada de cei doi tineri suspecti. Potrivit Jandarmeriei Valcea, acestia din urma i-au cerut toti banii pe care ... citeste toata stirea