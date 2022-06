FOTO. "Corabia" distractiei pentru copii a fost lansata la apa in cel mai modern loc de joaca din Ramnic!

La o zi de la sarbatoarea dedicata tuturor copiilor, de Inaltarea Domnului, primarul Mircia Gutau a inaugurat cel mai modern loc de joaca din oras, amplasat in Scuarul Episcopiei. Noul spatiu destinat copiilor este centrat, in mod inedit, pe o instalatie de joaca sub forma unei corabii realizata din materiale de cea mai buna calitate si cu grad ridicat de siguranta pentru cei mici, inconjurata de alte echipamente moderne; zona beneficiaza, totodata, de bancute, de o tasnitoare, de amenajari ... citeste toata stirea