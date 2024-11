FOTO. Cristian Buican, prezent alaturi de ministra invatamantului si de mai multi liberali valceni la evenimentele de la Perisani

In zilele de 9 si 10 noiembrie 2024, in comuna Perisani din nordul judetului Valcea, s-au desfasurat manifestarile dedicate marcarii cronologice, ca intr-un arc peste timp, a luptei de la Posada din anul 1330 si a luptelor din Defileul Oltului din anul 1916 (in timpul Primului Razboi Mondial).Primarul liberal al comunei Perisani, Sorin Dumitru Leonte, a gazduit doua zile bogate in evenimente stiintifice, religioase si cultural-artistice. In prima zi, la Scoala Gimnaziala Perisani, s-a ... citește toată știrea