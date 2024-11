Foto. DIANA a inaugurat cel de-al 83-lea magazin din retea

Reteaua de Magazine DIANA a deschis astazi, 1 noiembrie 2024, la ora 11.00, un nou magazin. Acesta se afla in Potlogi, judetul Dambovita (strada Constantin Brancoveanu, nr. 72A). Reteaua Magaizne DIANA a ajuns, astfel, la 83 de locatii in Romania si continua extinderea in zonele cu potential de crestere.Deschiderea de la Potlogi aduce mai mult decat un spatiu modern de cumparaturi. Clientii au fost intampinati cu preturi prietenoase, oferte speciale si sute de surprize pregatite pentru a ... citește toată știrea