Foto. DOI HUNEDORENI sunt transportati la spital dupa ce au intrat cu masina in sant, intr-o comuna din Valcea

La data de 26 septembrie 2024, in jurul orei 16.15, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la faptul ca, pe Drumul National 67, in comuna Stoenesti, s-a produs un accident rutier.La fata locului s-au deplasat politistii rutieri ai orasului Horezu care au constatat ca cele sesizate se confirma. Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit ca un barbat in varsta de 56 de ani, domiciliat in judetul Hunedoara, din circumstante care