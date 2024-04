FOTO: Doua autovehicule s-au tamponat pe trecerea de pietoni. O femeie este transportata la spital

In aceasta dupa-amiaza de 24 aprilie 2024, in jurul orei 18.30, politistii Serviciului Rutier Valcea au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul National 7, la km 179+ 800 metri, pe raza comunei Bujoreni, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate de politisti, a reiesit faptul ca s-a produs o coliziune intre o autoutilitara si un autoturism. In urma ... citește toată știrea