Foto: DOUA CAMIOANE s-au ciocnit pe Valea Oltului in urma cu putin timp. Timpi mari de asteptare pentru soferi

Astazi, 11 iunie 2024, in jurul orei 18.00, Drumul National 7 - Valea Oltului a fost "scena" producerii unui nou accident rutier. Doua camioane (care circulau din sensuri opuse) s-au ciocnit, unul dintre ele ajungand in exteriorul partii carosabile. Din fericire, in urma producerii accidentului de pe raza comunei Racovita (satul Tutulesti) nu au existat ... citește toată știrea