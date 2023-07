Un nou accident rutier s-a produs azi, 9 iulie a.c., pe soselele din Valcea. De data aceasta s-a intamplat in localitatea Barbatesti, doua persoane fiind ranite si transportate la spital.Potrivit Politiei Valcea, dim primele date, se pare ca ar fi avut loc o coliziune intre doua autoturisme, pe DJ 646 B. In urma impactului a rezultat ranirea a doua persoane. Este vorba despre o conducatoare auto in varsta de 25 de ani, din localitatea ... citeste toata stirea