Foto: DOUA SOFERIEsE nu s-au inteles la regulile de circulatie. Care a gresit

Politistii rutieri din Ramnicu Valcea au fost sesizati joi, 23 mai 2024, in jurul orei 17.00, cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Nicolae Balcescu (in zona cartierului Traian), soldat cu ranirea unei femei.Din primele verificari efectuate, oamenii legii au stabilit ca s-a produs o coliziune intre doua autoturisme, fiecare condus de cate o femeie. In urma impactului, a rezultat ranirea uneia dintre soferite, in varsta de 42 ... citește toată știrea