FOTO. Ei sunt cei mai noi pompieri valceni. Astazi au depus juramantul

Luni, 4 noiembrie 2024, la ora 08.00, in curtea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea, din municipiul Ramnicu Valcea, s-a desfasurat o ceremonie in cadrul careia trei pompieri au depus juramantul. Despre ei putem spune ca sunt cei mai noi salvatori ai valcenilor aflati in pericol."Festivitatea organizata astazi, 4 noiembrie 2024, incepand cu ora 08.00, a adus trairi intense si emotii mari printre cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al ... citește toată știrea