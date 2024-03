FOTO: Ei sunt cei noua eroi ai zilei in judetul Valcea!

In urma amplei interventii pentru salvarea a doi muncitori care ramasesera prinsi sub un mal de pamant in comuna Sinesti, acolo unde sapau un sant in apropierea primariei, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" al judetului Valcea au transmis un comunicat in care ii felicita pe cei noua pompieri care au reusit sa ii salveze pe muncitorii ingropati de vii in pamant."Misiune incheiata cu succes! Acestea au fost cuvintele colegilor nostri care au intervenit ... citește toată știrea