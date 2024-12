FOTO. Ei sunt tinerii care au aprins petarde de Mos Nicolae. PARINEsII lor trebuie sa plateasca amenzile

In data de 6 decembrie 2024, in jurul orelor 16.00, in timpul efectuarii serviciului de patrulare, echipajul de Interventie Rapida din cadrul Directiei Politiei Locale - Serviciul Dispecerat Monitorizare si Interventie a fost directionat in zona parcului dintre Winmarkt si River Plaza Mall, unde mai multi tineri deranjau ordinea si linistea publica prin folosirea de petarde care, pe langa pericolul pentru integritatea fizica a celor din jur, creau si un disconfort fonic extrem. Politistii ... citește toată știrea