FOTO. El este tanarul depistat cu droguri la Calimanesti. A RECUNOSCUT TOT dupa ce a fost prins de jandarmi

In data de 30 octombrie 2024, in jurul orei 16.00, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Calimanesti, aflati in patrulare pe podul care face legatura cu Schitul Ostrov din oras, au observat doi tineri, cu varste de 19 si 23 de ani, care, desi pareau ca se bucura de o simpla plimbare in natura, au schimbat brusc directia de mers la vederea jandarmilor, incercand astfel sa evite contactul cu acestia.Comportamentul tinerilor a ridicat suspiciuni, mai ales ca unul dintre ei ... citește toată știrea