FOTO: El este valceanul care face magie in lemn

Artist-sculptor in lemn din comuna Maldaresti, Adrian Voican va reprezenta Romania, impreuna cu Gabriel Patrasc din comuna Branesti (judetul Ilfov) la Campionatul Interantional de sculptura cu drujba din Lituania. Astfel, in perioada 20-23 martie 2024, valceanul si colegul lui din Ilfov vor fi prezenti la cea de-a V-a editie a acestui campionat, care se va desfasura in orasul Kaunas din Lituania. Vor concura 11 artisti din toata lumea, respectiv: USA, Lituania, Polonia, Slovenia, Mongolia si ... citește toată știrea