FOTO. Elev de la Forestier, prins la scoala cu un pistol cumparat de pe OLX

Un nou incident grav in unitatile de invatamant din Ramnicu Valcea. Dupa ce in luna decembrie 2021 doi elevi s-au batut in fata Colegiului Forestier din municipiu, iar asupra unuia a fost gasite un pistol si un cutit, iata ca ieri, 14 februarie 2022, la aceeasi scoala, un licean s-a dus la orele de curs cu un pistol asupra lui. Adolescentul de 17 ani cumparase arma de tip airsoft de pe OLX, de la o persoana necunoscuta. El a fost observat cu pistolul chiar de colegii sai, care au anuntat ... citeste toata stirea