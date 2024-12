Foto. FEMEIA care conducea camionul implicat in accidentul de pe DN 7 este din Deva. Valceanul din autovehicul a fost grav ranit

In aceasta dimineata de joi, 5 decembrie 2024, in jurul orei 07.30, politistii Serviciului Rutier Valcea au fost sesizati, printr-un apel la numarul unic de urgenta 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul National 7, in comuna Milcoiu, judetul Valcea.Din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au stabilit ca ar fi avut loc o coliziune intre un autoturism si un ansamblu auto format dintr-un cap tractor si semiremorca. Cauza exacta a accidentului va fi ... citește toată știrea