O fetita de 11 ani a fost ranita in urma unui accident rutier ce a avut loc azi, 10 iunie a.c., pe raza orasului Babeni.Potrivit Politiei Valcea, din primele verificari efectuate, a rezultat faptul ca, un barbat de 43 ani, din localitatea Vladesti, judetul Valcea, in timp ce conducea un autoturism pe DN 64, km 96+ 900m, in orasul Babeni, ar fi acrosat o minora, din localitate, care se deplasa pe ... citeste toata stirea