FOTO. Functionarii de la Arhivele Valcea se alatura colegilor din tara, care au declansat prima GREVA GENERALA din istoria Arhivelor Nationale ale Romaniei

Angajatii serviciilor judetene si ai Serviciului Municipiului Bucuresti din cadrul Arhivelor Nationale ale Romaniei au intrat, incepand de luni, 11 noiembrie 2024, in greva generala. Protestul lor vine in contextul in care, dupa actiunea de greva de avertisment, din data de 4 noiembrie 2024 (vezi AICIdetalii si poze de la Ramnicu Valca), reprezentantii Ministerului Afacerior Interne nu au dat dovezi clare ca ar aborda problemele existente in serviciile judetene ale Arhivelor Nationale.Mai ... citește toată știrea