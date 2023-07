O gospodarie din comuna Scundu, judetul Valcea, a fost mistuita de flacari dupa ce proprietarul a facut focul in vatra folosind substante usor inflamabile. Incendiul a fost anuntat in jurul orei 11.00, iar pompierii ajunsi la fata locului, vazand ca flacarile de manifesta violent si exista posibilitatea de propagare si alte locuinte, au solicitat sprijin de urgenta."La sosirea echipajelor, incendiul cuprinsese si casa de locuit aflata in imediata apropiere existand pericol de propagare la o ... citeste toata stirea