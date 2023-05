Gradinita cu Program Prelungit Nord I are un aspect complet nou dupa reabilitarea ce a vizat intreg nivelul intai al imobilului, verificata vineri, 19 mai, de catre primarul Mircia Gutau. Lucrarile au constat in reparatii interioare - schimbarea usilor, montarea de parchet, reabilitarea instalatiilor termice, sanitare si electrice, la care s-au adaugat lucrari impuse de legislatia in domeniul protectiei impotriva incendiilor: montarea unei usi antifoc, folosirea de cablaje antiincendiu, ... citeste toata stirea