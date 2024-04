FOTO: Grupare interlopa specializata in furturi din locuinte, destructurata de politisti

Politistii din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Valcea - Biroul de Investigatii Criminale, impreuna cu cei de la Politia Municipiului Targu Jiu - Biroul de Investigatii Criminale ne-au anuntat ca, in data de 30 martie 2024, au prins in flagrant delict, in judetul Gorj, patru barbati, cu varste cuprinse intre 24 si 32 de ani, domiciliati in judetele Valcea si Gorj, banuiti de savarsirea mai multor infractiuni de furt calificat."Cei patru barbati ar face parte dintr-o grupare specializata ... citește toată știrea