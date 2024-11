FOTO. Harta zgomotului din Ramnicu Valcea. UNDE sunt cele mai mari probleme

* Primaria Ramnicului organizeaza o Dezbatere publica premergatoare aprobarii Planului de actiune pentru gestionarea zgomotului in municipiuPrimaria Municipiului Ramnicu Valcea va organiza, in data de 26 noiembrie 2024, la ora 13.00, la sediul administratiei locale, Dezbaterea publica privind propunerea de Plan de actiune pentru gestionarea zgomotului in Municipiul Ramnicu Valcea, conform prevederilor Legii nr. 12/2019.In conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr.12/2019 privind ... citește toată știrea