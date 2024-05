Foto: HOEs MIC, prins intr-o comuna din judet

Miercuri, 8 mai 2024, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 9 Pietrari au retinut un tanar, in varsta de 18 ani. El este banuit de comiterea infractiunilor de taiere ilegala si furt de arbori. In fapt, la data de 7 mai 2024, politistii au fost sesizati de catre un reprezentant al Ocolului Silvic Ramicu Valcea cu privire la faptul ca, in perioada 2-4 mai a.c., persoane necunoscute ar fi taiat ilegal si sustras 16 arbori, specia fag, dintr-o padure din comuna Stoenesti. A fost astfel creat un ... citește toată știrea