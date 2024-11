FOTO. I-au prins... in plasa!

In noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2024, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica - Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol au desfasurat o actiune pe raza comunei Orlesti, judetul Valcea, pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol. In cadrul actiunii, au fost depistate trei persoane, cu varstele de 25, 26 si 52 de ani, domiciliate in municipiul Dragasani, judetul Valcea. Persoanele au fost depistate in timp ce desfasurau activitati de pescuit ilegal pe raul ... citește toată știrea