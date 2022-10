FOTO. Impact intre un autocar si o masina pe Valea Oltului

Accident rutier grav noaptea trecuta, in jurul orei 03.00, pe DN 7 - Valea Oltului, in zona Balota, judetul Valcea. Un autocar care transporta 21 de persoane si un autoturism au intrat in coliziune. Din impact, soferul masinii a fost grav ranit, el fiind gasit in coma de cadrele medicale ajunse la fata locului. Victima a primit ingrijiri si de la un medic din Hunedoara, care se afla in trafic."La fata locului, s-au deplasat : o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare si un ... citeste toata stirea