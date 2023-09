Accident rutier pe DN 7, Calea Bucuresti - Ramnicu Valcea, in aceasta dimineata de vineri, 1 septembrie 2023, in jurul orei 07.30. O soferita din Sibiu a fost ranita dupa ce masina ei s-a izbit de un TIR.Primele cercetari arata, se pare, ca accidentul rutier s-a produs in urma patrunderii pe contrasens. Impactul dintre autoturism si autotren a fost destul de ... citeste toata stirea