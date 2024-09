FOTO. In urma cu putin timp, ACCIDENT MORTAL pe un drum foarte circulat din OLTENIA

Inca o drama pe drumurile Romaniei! Astazi, joi, 26 septembrie 2024, in jurul orei 09.40, pe raza comunei Prundeni, in apropierea limitei cu municipiul Dragasani, s-a produs un accident rutier grav (pe Drumul National 64).Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit ca o femeie in varsta de 50 de ani, in circumstante care urmeaza a fi stabilite in urma verificarilor, ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar de catre un tanar in varsta de 24 ... citește toată știrea