Nu mai putin de 10 adolescenti s-au luat la bataie in seara zilei de 29 iulie 2023, dupa incheierea spectacolului organizat cu ocazia "Zilelor Imnului National". Jandarmeria Valcea, prezenta la evenimentul din zona Shopping City Ramnicu Valcea, a reusit sa aplaneze conflictul, interventia fiind rapida, astfel incat nimeni nu a fost ranit."In jurul orei 23:30, jandarmii au observat un grup format din 10 persoane, in care s-a iscat o disputa ce a escaladat in acte de violenta. Cu promptitudine, ... citeste toata stirea