FOTO - Incendiu la Alunu. Gospodarie salvata de un pompier aflat in timpul liber

A vazut flacari imense in gospodaria unor persoane din satul Coltesti, comuna Alunu, si nu a stat pe ganduri, sarind sa dea o mana de ajutor. Este vorba despre plt adj. Popescu Simion, care a intervenit in aceasta dimineata, in jurul orei 05.25, pentru stingerea flacarilor ce au cuprins un fanar.La fata locului, ISU Valcea a trimis doua echipaje de stingere, iar la sosirea pompierilor la locul interventiei, incendiul se manifesta la partea superioara a fanarului in care se aflau depozitate ... citeste toata stirea