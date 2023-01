FOTO. Incendiu la atelierul unui hotel din Calimanesti

Un scurtcircuit la un calorifer electric defect, lasat nesupravegheat sub tensiune a fost cauza producerii unui incendiu la Calimanesti. S-a intamplat in aceasta dimineata de joi, 26 ianuarie 2023, la atelierul unui hotel din statiunea valceana."Pompierii militari din cadrul ISU General Magheru al judetului Valcea au fost solicitati astazi, la ora 09.40, pentru stingerea unui incendiu produs la atelierul de intretinere al unei unitati hoteliere situat in Calimanesti, pe strada Calea lui ... citeste toata stirea