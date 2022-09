FOTO. Incendiu la Hotel Traian din Calimanesti - Caciulata

In dimineata zilei de sambata, 17 septembrie 2022, in jurul orei 10.00, pompierii militari din cadrul ISU Valcea au intervenit la un hotel din statiunea Calimanesti - Caciulata, acolo unde a fost anuntat un incendiu. Din informatiile primite, incendiul s-a produs la un punct de transformare a energiei electrice, situat in incinta Hotelului Traian."La sosirea echipajelor de pompieri militari si membrii SVSU la locul interventiei, incendiul se manifesta cu flacara si degajari de fum emanatiile ... citeste toata stirea