FOTO. Incendiu la Muereasca. A ars un fanar transformat in casa de locuit

Interventie rapida a pompierilor din cadrul ISU Valcea, care au reusit sa salveze o locuinta ce era amenintata de flacarile care au cuprins un fanar transformat in casa de locuit. Incendiul a avut loc in aceasta dimineata de joi, 18 august 2022, in jurul orei 10.00, in localitatea Muereasca, sat Stelesti."La fata locului au fost trimise doua echipaje cu autospeciale de stingere si un echipaj de descarcerare. Ajunsi acolo, pompierii au ... citeste toata stirea