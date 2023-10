O casa batraneasca a luat foc in aceasta dupa-amiaza de sambata, 28 octombrie 2023. Totul s-a intamplat in comuna Daesti, sat Fedelesoiu, la fata locului fiind trimise doua autospeciale de stingere cu apa si spuma ale ISU Valcea - Detasamentul de Pompieri Ramnicu Valcea."La sosirea pompierilor incendiul se manifesta, fara violenta, la nivelul acoperisului. Incendiul a fost localizat si lichidat, in scurt timp de la sosirea acestora. Nu au fost ... citeste toata stirea