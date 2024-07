Foto: INCENDIU PUTERNIC intr-o gospodarie din judet. AU MURIT 150 de porumbei si 20 de gaini

In aceasta dupa-amiaza de 9 iulie 2024, in jurul orei 20.30, echipaje de pompieri din cadrul Sectiei de Pompieri Govora si Punctului de Lucru Horezu, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma (ASAS), au intervenit la un incendiu care se manifesta la mai multe anexe gospodaresti, in comuna Tomsani. La locul evenimentului a fost directionata si o ambulanta SAJ.In mai putin de o ora, pompierii militari au reusit sa stinga flacarile si sa salveze constructiile invecinate. O persoana ... citește toată știrea